«Білі янголи» евакуювали з прифронтового села на Донеччині п'ятьох людей

Нещодавно правоохоронці вивезли п'ятьох людей із прифронтового села Сокіл. Фото: Tenth of April

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» продовжують евакуювати жителів з Донецької області. Нещодавно правоохоронці вивезли п'ятьох людей з прифронтового села Сокіл, зокрема, 61-річну жінку із сином, а також чоловіка та його літніх батьків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Село Сокіл розташоване за 300 метрів від лінії активних бойових дій. Будинок літнього подружжя згорів, а всі речі залишилися у підвалі під завалами – росіяни цілеспрямовано б'ють по укриттю.



«Вони бачать, що хтось пішов у підвал і просто луплять туди, в козирок, у будинок. І ще згори «Градами» сиплють», — розповідають мешканці.



Крім того, екіпаж поліції доставив до прифронтових Пантелеймонівки та Олександрополя близько тонни гуманітарної допомоги.



Раніше ми писали, що координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах військового стану погодив рішення про евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з міста Лиман, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської громади, села Прогрес Гродівської громади та селища Зоря Іллінівської громади.