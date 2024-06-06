На Донетчине окончательно утвердили эвакуацию семей с детьми из некоторых населенных пунктов. Что нужно знать

Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения согласовал решение об эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из города Лиман, сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки Лиманской громады, села Прогресс Гродовской громады и поселка Заря Иллиновской громады. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По словам Вадима Филашкина, эвакуация проводится в течение 60 дней с даты согласования решения с органами военного командования и Координационным штабом.

«Это важное решение, призванное в первую очередь сохранить жизнь наших детей. Ситуация с безопасностью в области постоянно ухудшается, интенсивность обстрелов растет», – отметил он.

Напомним, что 29 мая региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании приняла решение об эвакуации семей с детьми из вышеперечисленных населенных пунктов.