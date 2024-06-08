Украинские дроны атаковали военный аэродром в Северной Осетии РФ

Атака дронов на Северную Осетию. Фото: соцсети

Сегодня утром, 8 июня, дроны ударили по Северной Осетии РФ, в частности, под ударом находился военный аэропорт «Моздок», именно там базируются российские самолеты, атакующие Украину. Об этом передает издание Украинская правда, пресс-служба Министерства обороны РФ и глава региона Сергей Меняйло.



По словам источника, за атакой на военный аэродром стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).



«Плановая работа украинской разведки и успешное применение усовершенствованных отечественных средств. Военные объекты врага, которые задействованы в геноцидной войне России против украинцев, не должны быть в безопасности», — отмечает собеседник Украинской правде.



Минобороны РФ заявило, что утром в Северной Осетии якобы уничтожили один дрон. В свою очередь глава региона Сергей Меняйло написал о сбитии трех беспилотников, отметив, что жертв и разрушений нет. По его словам, дроны летели на военный аэродром.



Аэродром «Моздок» находится в Северной Осетии. Там базируются стратегические бомбардировщики Ту-22м3 и носители ракет «Кинжал» МиГ-31к, которые регулярно наносят удары по Украине. Это первая атака дронов на Северную Осетию.



Ранее мы писали, что в Ростовской области (РФ) произошел сильный пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в ночь на 6 июня. Возгоранию предшествовали взрывы якобы из-за атаки на этот объект, в регионе работали системы противовоздушной обороны.