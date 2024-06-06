В Ростовской и Белгородской областях России горели НПЗ и нефтебаза

Пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области России. Фото: Это Ростов/Telegram

В Ростовской области (РФ) произошел сильный пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в ночь на 6 июня. Возгоранию предшествовали взрывы якобы из-за атаки на этот объект, в регионе работали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили губернатор Ростовской области Василий Голубев и местные паблики.

По данным российской стороны, НПЗ в Новошахтинске был атакован с помощью беспилотников. Утверждается, что удар по этому объекту якобы нанесли Вооруженные силы Украины.

Также в сети пишут о работе сил и средств ПВО из-за воздушной атаки.

Перед тем, как на заводе произошел мощный пожар, местные жители слышали серию взрывов, указывается в ростовских пабликах.

Как позже рассказал местный губернатор, на месте работают экстренные службы, данных о пострадавших пока нет.

«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется», — написал российский чиновник.

Также он рассказал, что огонь на НПЗ распространился на площадь 50 «квадратов», и к тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.

«Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда», — рассказал ростовский губернатор.

Также сегодня ночью в Белгородской области России подверглась дроновой атаке нефтебаза в Старооскольском городском округе. На объекте произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам российского чиновника, нефтебаза была атакована дроном-камикадзе.

«В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров», — рассказал он.

Также Гладков добавил, что возгорание якобы было «оперативно ликвидировано», и что никто не пострадал.

«Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет», — говорится в его публикации в Telegram.

Напомним, в ночь на 12 мая беспилотники атаковали нефтепереробатывающий завод в российском Волгограде. В результате атаки на предприятии вспыхнул пожар.