Українські дрони атакували військовий аеродром у Північній Осетії РФ

Атака дронів на Північну Осетію. Фото: соцмережі

Сьогодні вранці, 8 червня, дрони вдарили по Північній Осетії РФ, зокрема, під ударом перебував військовий аеропорт «Моздок» – саме там базуються російські літаки, які атакують Україну. Про це повідомляють видання Українська правда, пресслужба Міністерства оборони РФ та голова регіону Сергій Меняйло.



За словами джерела, за атакою на військовий аеродром стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).



«Планова робота української розвідки та успішне застосування вдосконалених вітчизняних засобів. Військові об'єкти ворога, які задіяні у геноцидній війні Росії проти українців, не повинні бути у безпеці», — зазначає співрозмовник Української правди.



Міноборони РФ заявило, що вранці у Північній Осетії нібито знищили один дрон. Своєю чергою глава регіону Сергій Меняйло написав про збиття трьох безпілотників та зазначив, що жертв і руйнувань немає. За його словами, дрони летіли на військовий аеродром.



Аеродром «Моздок» розташований у Північній Осетії. Там базуються стратегічні бомбардувальні Ту-22м3 і носії ракет «Кинджал» МіГ-31к, які регулярно завдають ударів по Україні. Це перша атака дронів на Північну Осетію.



Раніше ми писали, що в Ростовській області (РФ) сталася сильна пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі в ніч проти 6 червня. Займанню передували вибухи нібито через атаку на цей об'єкт, у регіоні працювали системи протиповітряної оборони.