Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

БПЛА впервые атаковали Дагестан: возле нефтяного месторождения раздался взрыв — СМИ

08 июня 2024, 17:43

БПЛА впервые атаковали Дагестан: возле нефтяного месторождения раздался взрыв — СМИ

Украинские дроны впервые атаковали Дагестан. Фото: соцсети Украинские дроны впервые атаковали Дагестан. Фото: соцсети

Стало известно об атаке беспилотников на Дагестан сегодня, июня. Один из них упал рядом с нефтяным месторождением. Об этом передает российский Telegram-канал Mash.

В РФ отмечают, что БПЛА упал рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе республики после того, как по нему попали из автомата.

«Предварительно, это «Мугин-5 Про». Длиной 3,5 метра и размахом крыльев 5 метров. Такой БПЛА разгоняется до 150 км/час, может лететь от точки запуска до точки прилета семь часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расстояние от Дагестана до Украины составляет более 1000 км, эта первая атака на Дагестан с начала полномасштабной войны. 

Однако губернатор Дагестана Сергей Меликов написал, что на территории республики «беспилотники не зафиксированы».

Ранее мы писали, что 8 июня дроны ударили по Северной Осетии РФ, в частности, под ударом находился военный аэропорт «Моздок», именно там базируются российские самолеты, атакующие Украину. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Россия Дагестан
События
атака дронов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:16
Один из районов Донецка попал под обстрел: есть пострадавшие
14:36
В Мариуполе оккупанты не ликвидируют стихийные свалки, жители боятся распространения инфекций
13:22
Удар по Луганску: российские пропагандисты выдали обломок ракеты ПВО за ATACMS
11:06
Год после уничтожения Каховской ГЭС: что происходит в оккупации ►
23:38
Главное за день: Удар по Луганску. Армия РФ продвинулась в Харьковской области
22:00
Ночной обстрел Макеевки: «ДНР» показала последствия удара по территории фабрики рядом с военной базой (дополнено)
18:38
«Курорты ДНР» сократили комендантский час
17:40
«ЛНР» заявила о ранении 46 и гибели 4 человек в оккупированном Луганске после ракетного удара
16:02
Ракетная атака на оккупированный Луганск: одно из попаданий пришлось по военной базе ВС РФ
14:32
Донецкая область внесла в сводный бюджет страны 7,4 млрд гривен — ГНС
12:35
Утром город Константиновка Донецкой области подвергся российскому обстрелу
12:22
Оккупированный Луганск атаковали ракетами: сообщают об ударах по военной базе и нефтебазе
11:25
Российский агрессор 15 раз за прошедшие сутки обстреливал населенные пункты Донецкой области
10:36
Этой ночью украинские военные сбили все крылатые ракеты и почти полсотни ударных дронов агрессора
10:33
Дроны ночью атаковали воинскую часть РФ в оккупированном Крыму: повреждены две РЛС
09:56
Утром россияне ударили по Селидово авиабомбами
23:47
Главное за день: Как фирмы из РФ продавали украинское зерно. Обстрел Селидово и Херсона
20:48
В «ЛНР» рассказали, почему не спешат восстанавливать Луганскую область
14:15
Поселок в Херсонской области попал под российский обстрел, есть раненые
14:12
В результате обстрела оккупированного Донецка один местный житель пострадал, его госпитализировали
все новости
18:03
В РФ совершено покушение на экс-мэра Купянска, который сдал город оккупантам: что известно
17:43
БПЛА впервые атаковали Дагестан: возле нефтяного месторождения раздался взрыв — СМИ
17:16
Один из районов Донецка попал под обстрел: есть пострадавшие
16:44
Украинские дроны атаковали военный аэродром в Северной Осетии РФ
15:59
«Белые ангелы» эвакуировали из прифронтового села на Донетчине пять людей
15:29
На Покровском направлении самая высокая интенсивность атак армии РФ — Генштаб
14:36
В Мариуполе оккупанты не ликвидируют стихийные свалки, жители боятся распространения инфекций
13:38
РФ обстреляла инфраструктуру Покровска: вспыхнул пожар, есть повреждения
13:22
Удар по Луганску: российские пропагандисты выдали обломок ракеты ПВО за ATACMS
11:53
В результате атаки на Полтавщину в больнице погибла женщина
11:27
Армия РФ продвинулись в районе Часов Яра — аналитики
11:06
Год после уничтожения Каховской ГЭС: что происходит в оккупации ►
10:27
Армия РФ более 10 раз обстреляла Донетчину: повреждены промздание и жилые дома
09:47
ВСУ уничтожили более 1200 российских оккупантов и девять танков — Генштаб
09:26
РФ атаковала Украину ракетой и БПЛА: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО
08:38
В результате атак россиян за сутки двое жителей Донетчины получили ранения
23:38
Главное за день: Удар по Луганску. Армия РФ продвинулась в Харьковской области
22:30
Обстрел села на Херсонщине: оккупанты заявили о двух десятках погибших
22:00
Ночной обстрел Макеевки: «ДНР» показала последствия удара по территории фабрики рядом с военной базой (дополнено)
20:56
Путин озвучил тактику российских войск на Донбассе, но о «мясных штурмах» не упоминал
все новости
ВИДЕО
Украинские дроны впервые атаковали Дагестан. Фото: соцсети БПЛА впервые атаковали Дагестан: возле нефтяного месторождения раздался взрыв — СМИ
08 июня, 17:43
Атака дронов на Северную Осетию. Фото: соцсети Украинские дроны атаковали военный аэродром в Северной Осетии РФ
08 июня, 16:44
Недавно правоохранители вывезли пять людей из прифронтового села Сокол. Фото: Tenth of April «Белые ангелы» эвакуировали из прифронтового села на Донетчине пять людей
08 июня, 15:59
Год после уничтожения Каховской ГЭС: что происходит в оккупации ► Год после уничтожения Каховской ГЭС: что происходит в оккупации ►
08 июня, 11:06
«Прилеты» по электроподстанции в Краснодарском крае РФ. Фото: кадр из видео Беспилотники ночью атаковали электроподстанцию в Краснодарском крае РФ: она снабжает оккупированный Крым
07 июня, 16:58
Экс-депутатка зарабатывала $100 тыс. на «инвалидности» шахтёров. Фото: Генпрокуратура Экс-депутатка зарабатывала 100 тысяч долларов в месяц на «инвалидности» шахтёров
07 июня, 14:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор