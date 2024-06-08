БПЛА впервые атаковали Дагестан: возле нефтяного месторождения раздался взрыв — СМИ

Украинские дроны впервые атаковали Дагестан. Фото: соцсети

Стало известно об атаке беспилотников на Дагестан сегодня, июня. Один из них упал рядом с нефтяным месторождением. Об этом передает российский Telegram-канал Mash.



В РФ отмечают, что БПЛА упал рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе республики после того, как по нему попали из автомата.



«Предварительно, это «Мугин-5 Про». Длиной 3,5 метра и размахом крыльев 5 метров. Такой БПЛА разгоняется до 150 км/час, может лететь от точки запуска до точки прилета семь часов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что расстояние от Дагестана до Украины составляет более 1000 км, эта первая атака на Дагестан с начала полномасштабной войны.



Однако губернатор Дагестана Сергей Меликов написал, что на территории республики «беспилотники не зафиксированы».



Ранее мы писали, что 8 июня дроны ударили по Северной Осетии РФ, в частности, под ударом находился военный аэропорт «Моздок», именно там базируются российские самолеты, атакующие Украину.