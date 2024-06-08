БПЛА вперше атакували Дагестан: біля нафтового родовища пролунав вибух — ЗМІ

Українські дрони вперше атакували Дагестан. Фото: соцмережі

Стало відомо про атаку безпілотників на Дагестан сьогодні, 8 червня. Один з них упав поряд з нафтовим родовищем. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.



У РФ зазначають, що БПЛА впав поряд з нафтовим родовищем у Ногайському районі республіки після того, як по ньому поцілили з автомата.



«Попередньо, це «Мугін-5 Про». Довжиною 3,5 метри та розмахом крил 5 метрів. Такий БПЛА розганяється до 150 км/год, може летіти від запуску до точки прильоту сім годин», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що відстань від Дагестану до України становить понад 1000 км, це перша атака на Дагестан з початку повномасштабної війни.



Однак губернатор Дагестану Сергій Меліков написав, що на території республіки «безпілотників не зафіксовано».



Раніше ми писали, що 8 червня дрони вдарили по Північній Осетії РФ, зокрема, під ударом знаходився військовий аеропорт «Моздок», саме там базуються російські літаки, які атакують Україну.