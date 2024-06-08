В РФ совершено покушение на экс-мэра Купянска, который сдал город оккупантам: что известно

В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска. Фото: Купянский горсовет

На бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегору, который перешел на сторону РФ, было совершено покушение в российском городе Старый Оскол. Коллаборант выжил. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ.



В разведке отметили, что покушение произошло 7 июня, сейчас Мацегора находится в больнице в критическом состоянии. Больше никаких деталей не указали.

Коллаборант добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил. После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область.



Ранее мы писали, что 6 декабря 2023 года тело еще одного коллаборанта Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево Московской области.