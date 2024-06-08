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У РФ скоїли замах на ексмера Куп'янська, який здав місто окупантам: що відомо

08 червня 2024, 18:03

У РФ скоїли замах на ексмера Куп'янська, який здав місто окупантам: що відомо

У Росії вчинили замах на мера-колаборанта Куп'янська. Фото: Куп'янська міськрада У Росії вчинили замах на мера-колаборанта Куп'янська. Фото: Куп'янська міськрада

На колишнього мера Куп'янська Геннадія Мацегору, який перейшов на бік РФ, скоїли замах у російському місті Старий Оскол. Колаборант вижив. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.

У розвідці зазначили, що замах стався 7 червня. Зараз Мацегора перебуває у лікарні у критичному стані. Жодних деталей наразі не повідомляють.

Колаборант добровільно почав співпрацювати з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації та публічно про це оголосив. Після звільнення Куп'янська втік з росіянами до Бєлгородської області.

Раніше ми писали, що 6 грудня 2023 року тіло ще одного колаборанта Іллі Ківи виявили лежачим на снігу на території паркової зони готелю Велич Country Club в селі Супонево Московської області.

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