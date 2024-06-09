За сутки армия РФ атаковала две громады Донетчины: есть жертва и повреждения жилых домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 8 июня, 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под ударом были два района региона. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Ямполь, Ямполовка, Терны и Заречное. В Константиновской громаде повреждены 11 домов: 6 в Марково и 5 в Николаевке. В Берестке Ильиновской громады повреждены 8 объектов.



Бахмутский район. В Торецкой громаде один человек погиб и 3 дома повреждены в Нью-Йорке; 1 человек ранен и 1 дом поврежден в Северном; повреждены 4 дома в Нелиповке. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 4 многоэтажки. В Северске разрушен дом.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие с помощью дронов обстреливают позиции российских оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области.