В Донецкой области десантники уничтожили группу российских солдат

Украинские десантники показали, как дронами ликвидируют российских военных. Фото: кадр с видео

Украинские военнослужащие с помощью дронов обстреливают позиции российских оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области. Об это сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.



«Пилоты дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады снимают новую версию клипа на легендарную Highway to Hell», — говорится в сообщении.



Как отметили военные, несколько российских оккупантов мчались на мотоциклах в направлении позиций Сил обороны на Донетчине, однако «получили прицельные сбросы прямо на головы».

Ранее мы писали, что военные БпАК 90 батальона 81 ОАэмБр зафиксировали первый российский двухколесный «сарай» на своем участке фронта и уничтожили его.