За добу армія РФ атакувала дві громади Донеччини: є жертва та пошкодження житлових будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 8 червня, 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під ударом були два райони регіону. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Ямпіль, Ямполівка, Терни і Зарічне. У Костянтинівській громаді пошкоджено 11 будинків: 6 у Марковому і 5 у Миколаївці. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів.



Бахмутський район. У Торецькій громаді 1 людина загинула і 3 будинки пошкоджено у Нью-Йорку; 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Північному; пошкоджено 4 будинки у Неліпівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. У Сіверську зруйновано будинок.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці за допомогою дронів обстрілюють позиції російських окупантів у районі Новомихайлівки на Донеччині.