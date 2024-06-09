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РФ атаковала Новоегоровку ракетами, а Невское — с помощью артиллерии: Лысогор об атаках армии РФ

09 июня 2024, 12:59

РФ атаковала Новоегоровку ракетами, а Невское — с помощью артиллерии: Лысогор об атаках армии РФ

Российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Луганской области с помощью различного вида вооружения. В частности, стало известно, что недавно россияне ударили по Новоегоровке ракетами, а по Стельмаховке, Куземовке и Невскому — из артиллерии. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Невское, Стельмаховку и Куземовку оккупанты обстреляли из минометов и из ствольной артиллерии. По Невскому и Куземовке они ударили из реактивных систем залпового огня. По Новоегоровке — неуправляемыми авиационными ракетами», — отметил он.

По словам главы региона, кроме того, армия РФ штурмовала позиции украинских военнослужащих вблизи Андреевки, Грековки, Макеевки и Невского.

Ранее мы писали, что российские оккупанты за минувшие сутки 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под ударом были два района региона. 

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