РФ атаковала Новоегоровку ракетами, а Невское — с помощью артиллерии: Лысогор об атаках армии РФ

Российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Луганской области с помощью различного вида вооружения. В частности, стало известно, что недавно россияне ударили по Новоегоровке ракетами, а по Стельмаховке, Куземовке и Невскому — из артиллерии. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
«Невское, Стельмаховку и Куземовку оккупанты обстреляли из минометов и из ствольной артиллерии. По Невскому и Куземовке они ударили из реактивных систем залпового огня. По Новоегоровке — неуправляемыми авиационными ракетами», — отметил он.
По словам главы региона, кроме того, армия РФ штурмовала позиции украинских военнослужащих вблизи Андреевки, Грековки, Макеевки и Невского.
Ранее мы писали, что российские оккупанты за минувшие сутки 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под ударом были два района региона.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях