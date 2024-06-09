РФ атакувала Новоєгорівку авіаракетами, а Невське — з артилерії: Лисогор про атаки армії РФ

Російські окупанти продовжують атакувати населені пункти Луганської області з різних типів озброєння. Зокрема, стало відомо, що нещодавно росіяни вдарили по Новоєгорівці ракетами, а по Стельмахівці, Куземівці та Невському — з артилерії. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Невське, Стельмахівку та Куземівку окупанти обстріляли з мінометів та зі ствольної артилерії. По Невському та Куземівці вони вдарили з реактивних систем залпового вогню. По Новоєгорівці — некерованими авіаційними ракетами», — зазначив Лисогор.



Окрім цього, за словами глави регіону, армія РФ штурмувала позиції українських військовослужбовців поблизу Андріївки, Греківки, Макіївки та Невського.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під ударом були два райони регіону.