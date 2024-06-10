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В Украине прогнозируют подорожание хлеба

10 июня 2024, 07:35

В Украине прогнозируют подорожание хлеба

В Украине может подорожать хлеб. В ближайшее время на 10%, а потом на 20%. Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, пишет AgroPortal.

По его словам, стоимость хлеба может вырасти в результате подорожания муки нового урожая на 25-30% и отключения электроэнергии.

«Отключение на два часа смещает график выпуска хлеба на восемь часов. Это заставляет перестраивать систему производства, логистики и реализации хлеба, что увеличивает расходы. А многим предприятиям пришлось покупать генераторы. Себестоимость хлеба классической рецептуры имеет долю электроэнергии на уровне 50 копеек. Если же хлеб производится с помощью генератора, эта доля увеличивается до 1 грн 50 копеек», — пояснил он.

Еще одной проблемой отрасли он назвал бронирование.

«Из-за отсутствия людей некоторые предприятия меняют график работы, сокращают объемы и ассортимент производства», — добавил Дученко.

Ранее сообщалось, что в тех регионах, которые временно не находятся под контролем Украины, ценники не только растут, но и тенденции на их снижение в ближайшей перспективе нет.

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