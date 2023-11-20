Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Продукты в три раза дороже: в Луганской ОВА сравнили ценники на захваченных территориях

20 ноября 2023, 18:48

Продукты в три раза дороже: в Луганской ОВА сравнили ценники на захваченных территориях

Российские оккупанты завысили цены на продукты на захваченных территориях. Теперь они отличаются минимум в три раза. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации 20 ноября.

Отмечается, что в тех регионах, которые временно не находятся под контролем Украины ценники не только растут, но и тенденции на их снижение в ближайшей перспективе нет.

Сильнее всего отчаются цены на картошку, гречку и капусту — разница в несколько раз, в сравнении с другими регионами Украины.

«Поэтому, в октябре продуктовая корзина в так называемой «ЛНР» стоила гораздо дороже, чем на подконтрольной правительству Украины территории. Цены на определенные продукты питания в оккупации были более чем в три раза выше», — говорится в сообщении.

Значительно выше на захваченной врагом части Луганщины были цены на такие продукты потребительской корзины: лук репчатый — 121,71%; масло подсолнечное — 81,19%; птица (тушки куриные) — 74,76%; макаронные изделия — 63,15%; свинина — 62,09%; масло сливочное — 58,92%; сметана — 57,29%; хлеб ржано-пшеничный — 52,30%; сахар — 51,10%.

Напомним, ранее сообщалось, что население Луганской области сократилось на 40% за время войны. Теперь людей на миллион меньше, чем было до вторжения. По информации подполья, тенденция на уменьшение количества мирных жителей продолжается и россияне продолжают способствовать этому.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Оккупация Луганская область цены на продукты

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:48
Продукты в три раза дороже: в Луганской ОВА сравнили ценники на захваченных территориях
18:11
После президентских выборов в РФ возможна тотальная мобилизация — СНБО
17:31
На Донетчине двое контрактников ВСУ торговали «трофейным» российским оружием
16:50
В Никополе из-за обстрела оккупантов погибла 83-летняя женщина
14:43
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадал мужчина
12:50
Россияне изменили маркировку военной техники на Мариупольском направлении
23:15
Донецк, Луганск и не только: Главные события 19 ноября
21:57
В «ДНР» заявили про обстрел тылового села у границы с РФ
19:44
В Кременной взорвали автомобиль, в котором был «замминистра МВД ЛНР»
16:05
«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате обстрела есть повреждения
09:59
На захваченных территориях оккупанты изымают у местного населения транспорт — глава ОВА
23:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 ноября
18:44
Российский военный и сотрудники скорой помощи пострадали из-за атаки дрона в Донецке
15:39
В Донецке в результате атаки с беспилотника ранены трое людей
14:32
На ВОТ оккупанты пытаются подкупить пенсионеров, чтобы они получали российские паспорта — ЦНС
12:10
Оккупационная власть на Луганщине готовит эвакуационные списки для коллаборантов, попасть туда могут не все — Лысогор
11:29
Диверсии и удары ВСУ по логистике и живой силе в оккупации: Какую роль играют в войне?
23:10
Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 ноября
22:17
Россия решила пока не переводить оккупированные регионы на систему ОМС
21:20
В «ДНР» уволили оккупационного «вице-премьер-министра»
все новости
19:18
США смогут продолжать отправлять Украине оружие еще некоторое время — СМИ
19:05
Пограничники Краматорского отряда взяли в плен российского штурмовика
18:48
Продукты в три раза дороже: в Луганской ОВА сравнили ценники на захваченных территориях
18:11
После президентских выборов в РФ возможна тотальная мобилизация — СНБО
17:31
На Донетчине двое контрактников ВСУ торговали «трофейным» российским оружием
16:50
В Никополе из-за обстрела оккупантов погибла 83-летняя женщина
16:50
Вблизи Бахмута пограничники ликвидировали российский дрон
15:47
В ВР анонсировали законопроект по мобилизации и военному учету: детали
15:00
ДТП в Черновцах: трое погибших
14:43
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадал мужчина
14:17
Украина вернула тела еще 94 погибших защитников
13:53
Украинские разведчики поразили радиолокационные станции оккупантов
13:15
В России с криками «Слава Украине» сотрудников «Сбербанка» облили зеленкой
12:50
Россияне изменили маркировку военной техники на Мариупольском направлении
12:12
Гладковского-младшего заочно арестовали
11:15
HIMARS уничтожил на Донбассе КШМ оккупантов
10:36
Утром оккупанты совершили массированный артобстрел Авдеевки, есть разрушения
10:15
Глава Минобороны США прибыл в Киев
09:53
Армия РФ пытается атаковать на Бахмутском направлении — Сырский
09:30
Лишь 386 украинских детей удалось вернуть — Генпрокуратура Украины
все новости
ВИДЕО
УАЗ «Патриот», в котором находились высокопоставленные представители «МВД ЛНР». Кадр из видео В Кременной взорвали автомобиль, в котором был «замминистра МВД ЛНР»
19 ноября, 19:44
Последствия атаки в Донецке. Кадр из видео Российский военный и сотрудники скорой помощи пострадали из-за атаки дрона в Донецке
18 ноября, 18:44
Диверсии и удары ВСУ по логистике и живой силе в оккупации: Какую роль играют в войне?. Изображение: «Новости Донбасса» Диверсии и удары ВСУ по логистике и живой силе в оккупации: Какую роль играют в войне?
18 ноября, 11:29
Жизнь в Северодонецке. Фото: «Новости Донбасса» Без отопления и с мизерной «гуманитаркой»: как выживает в оккупации Северодонецк
17 ноября, 19:50
На «Донбасс медиа форуме» обсуждали актуальные проблемы украинских средств массовой информации. Фото: Новости Донбасса Кадровый голод и война: проблемы украинских СМИ обсудили на «Донбасс медиа форуме»
17 ноября, 17:40
Репрессии в России: Как Кремль добивается отъезда несогласных ► Репрессии в России: Как Кремль добивается отъезда несогласных ►
16 ноября, 18:40

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама