Продукты в три раза дороже: в Луганской ОВА сравнили ценники на захваченных территориях

Российские оккупанты завысили цены на продукты на захваченных территориях. Теперь они отличаются минимум в три раза. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации 20 ноября.

Отмечается, что в тех регионах, которые временно не находятся под контролем Украины ценники не только растут, но и тенденции на их снижение в ближайшей перспективе нет.

Сильнее всего отчаются цены на картошку, гречку и капусту — разница в несколько раз, в сравнении с другими регионами Украины.

«Поэтому, в октябре продуктовая корзина в так называемой «ЛНР» стоила гораздо дороже, чем на подконтрольной правительству Украины территории. Цены на определенные продукты питания в оккупации были более чем в три раза выше», — говорится в сообщении.

Значительно выше на захваченной врагом части Луганщины были цены на такие продукты потребительской корзины: лук репчатый — 121,71%; масло подсолнечное — 81,19%; птица (тушки куриные) — 74,76%; макаронные изделия — 63,15%; свинина — 62,09%; масло сливочное — 58,92%; сметана — 57,29%; хлеб ржано-пшеничный — 52,30%; сахар — 51,10%.

Напомним, ранее сообщалось, что население Луганской области сократилось на 40% за время войны. Теперь людей на миллион меньше, чем было до вторжения. По информации подполья, тенденция на уменьшение количества мирных жителей продолжается и россияне продолжают способствовать этому.