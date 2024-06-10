В Україні прогнозують здорожчання хліба

В Україні може подорожчати хліб. Найближчим часом на 10%, а згодом на 20%. Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, – пише AgroPortal.

За словами Дудченка, вартість хліба може зрости через здорожчання борошна нового врожаю на 25-30% та відключень електроенергії.

«Відключення на дві години зміщує графік випуску хліба на вісім годин. Це змушує перебудовувати систему виробництва, логістики та реалізації хліба, що збільшує витрати. А багатьом підприємствам довелося купувати генератори. Собівартість хліба класичної рецептури має частку електроенергії лише на рівні 50 копійок. Якщо ж хліб виробляється за допомогою генератора, ця частка збільшується до 1 грн. 50 копійок», — пояснив він.

Ще однією проблемою галузі він назвав бронювання.

«Через відсутність людей деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва», — додав Дученко.

Раніше повідомлялося, що в тих регіонах, які тимчасово не перебувають під контролем України, ціни не лише зростають, а й тенденції на їхнє зниження у найближчій перспективі немає.