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На Херсонском направлении снайперы ССО уничтожили группу российских военных

10 июня 2024, 09:35

На Херсонском направлении снайперы ССО уничтожили группу российских военных

Снайперы ССО уничтожили группу россиян на Херсонском направлении. Фото: кадр из видео Снайперы ССО уничтожили группу россиян на Херсонском направлении. Фото: кадр из видео

Снайперы 73-го центра Сил специальных операций ликвидировали четыре военных противника на Херсонском направлении, информирует пресс-служба 73 морского центра специального назначения атамана Антина Головатого.



«Это произошло ночью, когда группа вражеских военнослужащих начала передвигаться по позициям. Впрочем, движение сразу заметили наши операторы. Понимая, что противник может исчезнуть из виду в любой момент, снайперы ССО метко отработали по целям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Приднепровском направлении ситуация осталась без существенных изменений.

Россияне четыре раза безуспешно пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах населенного пункта Крынки, но по данным Генштаба, потери позиций и территорий не допущены.

За прошедшие сутки, общие боевые потери противника ориентировочно составили 1190 человек личного состава, 10 танков, 13 боевых бронированных машин, 51 артиллерийская система.

Также были уничтожены: одна РСЗО, одно средство ПВО и один самолет. Ранее украинские беспилотники атаковали буксир «Инженер Л.Г. Смирнов», буксировавший баржу «Секция-179» в Азовском море.

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