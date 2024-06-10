На Херсонському напрямку снайпери ССО знищили групу російських військових

Снайпери ССО знищили групу росіян на Херсонському напрямку. Фото: кадр із відео

Снайпери 73-го центру Сил спеціальних операцій ліквідували чотирьох військових противника на Херсонському напрямку, інформує пресслужба 73 морського центру спеціального призначення отамана Антіна Головатого.







«Це сталося вночі, коли група ворожих військовослужбовців почала пересуватися позиціями. Втім, рух одразу помітили наші оператори. Розуміючи, що противник може зникнути з поля зору в будь-який момент, снайпери ССО влучно відпрацювали по цілях», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що на Придніпровському напрямку ситуація залишилася без істотних змін.



Росіяни чотири рази безрезультатно намагалися витіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населеного пункту Кринки, але за даними Генштабу, втрати позицій та територій не допущені.



Минулої доби, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 1190 осіб особового складу, 10 танків, 13 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система.



Також було знищено: одна РСЗВ, один засіб ППО та один літак. Раніше українські безпілотники атакували буксир «Інженер Л.Г. Смирнов», що буксував баржу «Секція-179» в Азовському морі.