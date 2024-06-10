В результате обстрела Белгородская область частично обесточена, есть пострадавшие

В российском городе Шебекино Белгородской области сегодня утром, 10 июня, в очередной раз работала ПВО, жители слышали взрывы. В результате этого есть пострадавшие, также отсутствует электроснабжение в некоторых населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По предварительной информации, пострадали трое гражданских, они были доставлены в медицинские учреждения. Медики им диагностировали множественные осколочные ранения рук и ног, у мужчины выявили ранение грудной клетки.



Кроме того, повреждена линия электропередачи, частично отключено электроснабжение в городе Шебекино, в селах Нежеголь и Ржевка.



Ранее мы писали, что в Белгородской области во время обстрела 9 июня один из ударов пришелся по складу боеприпасов, в результате чего возник пожар.