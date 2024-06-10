Внаслідок обстрілу Бєлгородська область частково знеструмлена, є постраждалі

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області сьогодні вранці, 10 червня, вкотре працювала ППО, мешканці чули вибухи. Внаслідок цього є постраждалі, також відсутнє електропостачання у деяких населених пунктах. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



За попередньою інформацією, постраждали троє цивільних, їх було доставлено до медичних закладів. Медики їм діагностували множинні осколкові поранення рук та ніг, у чоловіка виявили поранення грудної клітки.



Крім того, пошкоджено лінію електропередачі, частково відключено електропостачання у місті Шебекіно, у селах Нежеголь та Ржевка.



Раніше ми писали, що у Білгородській області під час обстрілу 9 червня один з ударів припав по складу боєприпасів, внаслідок чого виникла пожежа.