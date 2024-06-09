В Белгородской области РФ после обстрела загорелся склад боеприпасов

В Белгороде пожар. Фото: соцсети

В российской Белгородской области снова неспокойно. Во время сегодняшнего обстрела один из ударов пришелся по складу боеприпасов, в результате чего возник пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы.



Местные жители передают, что атакован склад боеприпасов в Ракитянском районе. Вначале были слышны взрывы, а потом начался пожар.



Пока ни Министерство обороны РФ, ни губернатор региона Вячеслав Гладков не прокомментировали инцидент.



Гладков позже написал, что в Рокитянском районе произошел пожар в нежилом помещении. Пострадавших нет.



Ранее мы писали, что в Ростовской области (РФ) произошел сильный пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в ночь на 6 июня. Возгоранию предшествовали взрывы якобы из-за атаки на этот объект, в регионе работали системы противовоздушной обороны.