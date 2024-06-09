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В Белгородской области РФ после обстрела загорелся склад боеприпасов

09 июня 2024, 15:59

В Белгородской области РФ после обстрела загорелся склад боеприпасов

В Белгороде пожар. Фото: соцсети В Белгороде пожар. Фото: соцсети

В российской Белгородской области снова неспокойно. Во время сегодняшнего обстрела один из ударов пришелся по складу боеприпасов, в результате чего возник пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Местные жители передают, что атакован склад боеприпасов в Ракитянском районе. Вначале были слышны взрывы, а потом начался пожар.

Пока ни Министерство обороны РФ, ни губернатор региона Вячеслав Гладков не прокомментировали инцидент.

Гладков позже написал, что в Рокитянском районе произошел пожар в нежилом помещении. Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Ростовской области (РФ) произошел сильный пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в ночь на 6 июня. Возгоранию предшествовали взрывы якобы из-за атаки на этот объект, в регионе работали системы противовоздушной обороны. 

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