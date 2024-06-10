В результате российских обстрелов Донецкой области повреждены 18 частных домов, одна многоэтажка и админздание

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области повреждены 18 частных домов, одна многоэтажка и админздание. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 39 человек, в том числе 5 детей», — добавил он.
Оперативная ситуация в области по состоянию на утро 10 июня:
Напомним, на фронте Силы обороны Украины сдерживают российские штурмы и не дают оккупантам продвигаться на разных направлениях, боевые действия продолжаются.
Самым горячим остается Покровское направление, где ситуация определена как напряженная.
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