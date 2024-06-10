В результате российских обстрелов Донецкой области повреждены 18 частных домов, одна многоэтажка и админздание

Поврежденный из-за обстрелов РФ дом в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области повреждены 18 частных домов, одна многоэтажка и админздание. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 39 человек, в том числе 5 детей», — добавил он.

Оперативная ситуация в области по состоянию на утро 10 июня:

Покровский район . В Марьинской громаде повреждены 3 дома в Александрополе, в Кураховской — 5 домов в Кураховке.

. В Марьинской громаде повреждены 3 дома в Александрополе, в Кураховской — 5 домов в Кураховке. Краматорский район . В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны и Ямполовка. Под огнем оказались окрестности Константиновской громады.

. В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны и Ямполовка. Под огнем оказались окрестности Константиновской громады. Бахмутский район. В Часовоярской громаде один человек погиб, повреждены 9 частных домов и многоэтажка. В Торецке повреждено админздание. В Северске также поврежден дом.

Напомним, на фронте Силы обороны Украины сдерживают российские штурмы и не дают оккупантам продвигаться на разных направлениях, боевые действия продолжаются.



Самым горячим остается Покровское направление, где ситуация определена как напряженная.