В результаті російських обстрілів Донецької області пошкоджено 18 приватних будинків, одна багатоповерхівка та адмінбудівля

Внаслідок російських обстрілів минулої доби на Донеччині пошкоджено 18 приватних будинків, один багатоповерхівку та адмінбудівлю. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 39 людей, у тому числі 5 дітей», - додав він.
Оперативна ситуація в області станом на ранок 10 червня:
Нагадаємо, на фронті Сили оборони України стримують російські штурми та не дають окупантам просуватися на різних напрямках, бойові дії продовжуються.
Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де ситуація визначена як напружена.
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