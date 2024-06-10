В результаті російських обстрілів Донецької області пошкоджено 18 приватних будинків, одна багатоповерхівка та адмінбудівля

Пошкоджений через обстріл РФ будинок в Донецькій області. Фото: Філашкін / Telegram

Внаслідок російських обстрілів минулої доби на Донеччині пошкоджено 18 приватних будинків, один багатоповерхівку та адмінбудівлю. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 39 людей, у тому числі 5 дітей», - додав він.

Оперативна ситуація в області станом на ранок 10 червня:

Покровський район . У Мар'їнській громаді пошкоджено 3 будинки в Олександрополі, у Курахівській — 5 будинків в Курахівці.

. У Мар'їнській громаді пошкоджено 3 будинки в Олександрополі, у Курахівській — 5 будинків в Курахівці. Краматорський район . У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. Під вогнем околиці Костянтинівської громади. Бахмутський район. У Часовоярській громаді одна людина загинула, пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено будинок.

Нагадаємо, на фронті Сили оборони України стримують російські штурми та не дають окупантам просуватися на різних напрямках, бойові дії продовжуються.



Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де ситуація визначена як напружена.