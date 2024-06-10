РФ потеряла более 1100 военных и 10 танков: Генштаб

За минувшие сутки, 9 июня, российская армия потеряла ориентировочно 1190 солдат (убитые и раненые). Кроме того, Силы обороны уничтожили военную технику, в частности, 10 танков, 14 боевых бронированных машин (ББМ) и 51 артиллерийскую систему. Об том сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - 519750 (+1190) человек ликвидировано;

танков - 7879 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 15144 (+13) ед.;

артиллерийских систем - 13644 (+51) ед.;

РСЗО - 1098 (+1) ед.;

средства ПВО - 837 (+1) ед.;

самолетов - 358 (+1) ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11010 (+28) ед.;

крылатых ракет - 2278 (+1) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 18618 (+56) ед.;

специальной техники - 2267 (+14) ед.

В утренней сводке также отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину потери армии РФ в личном составе достигли 519750 военных.



Ранее мы писали, что на фронте Силы обороны Украины сдерживают российские штурмы и не дают оккупантам продвигаться на разных направлениях, боевые действия продолжаются. Самым горячим остается Покровское направление, где ситуация определена как напряженная.

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