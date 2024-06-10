РФ потеряла более 1100 военных и 10 танков: Генштаб

За минувшие сутки, 9 июня, российская армия потеряла ориентировочно 1190 солдат (убитые и раненые). Кроме того, Силы обороны уничтожили военную технику, в частности, 10 танков, 14 боевых бронированных машин (ББМ) и 51 артиллерийскую систему. Об том сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составили:
В утренней сводке также отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину потери армии РФ в личном составе достигли 519750 военных.
Ранее мы писали, что на фронте Силы обороны Украины сдерживают российские штурмы и не дают оккупантам продвигаться на разных направлениях, боевые действия продолжаются. Самым горячим остается Покровское направление, где ситуация определена как напряженная.
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