РФ втратила понад 1100 військових та 10 танків: Генштаб

Минулої доби, 9 червня, російська армія втратила орієнтовно 1190 солдатів (убиті та поранені). Крім того, Сили оборони знищили військову техніку, зокрема 10 танків, 14 бойових броньованих машин (ББМ) та 51 артилерійську систему. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.06.24 орієнтовно склали:

особового складу – 519750 (+1190) осіб ліквідовано;

танків – 7879 (+10) од.;

бойових броньованих машин – 15144 (+13) од.;

артилерійських систем – 13644 (+51) од.;

РСЗВ - 1098 (+1) од.;

засоби ППО – 837 (+1) од.;

літаків – 358 (+1) од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28) од.;

крилатих ракет – 2278 (+1) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56) од.;

спеціальної техніки – 2267 (+14) од.

У ранковому зведенні також зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати армії РФ в особовому складі досягли 519 750 військових.



Раніше ми писали, що на фронті Сили оборони України стримують російські штурми та не дають окупантам просуватися на різних напрямках, бойові дії продовжуються. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де ситуація визначена як напружена.