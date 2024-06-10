Присягнули на верность оккупантам: сотрудники Мариупольского СИЗО могут получить пожизненный срок

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении четырех работников правоохранительного органа по фактам государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В марте 2022 года во время масштабного наступления армии РФ на Мариуполь сотрудники Государственного учреждения «Мариупольский следственный изолятор» пошли на сотрудничество с россиянами. Старший по корпусу и два младших инспектора отдела режима и охраны вместе со старшим инспектором отдела по работе с персоналом предали присягу. Мужчины и женщина добровольно заняли псевдодолжности в захваченном РФ учреждении, незаконно подчиненном так называемой «Государственной службе исполнения наказаний Министерства юстиции ДНР». В то время в изоляторе находились 353 человека.

Обвиняемые организуют работу по российскому законодательству. При этом нарушают конституционные права заключенных. Ведь некоторых из них уже должны судить украинские суды или освободить из учреждения, но они вынуждены находиться под контролем оккупационной администрации.

Фигурантов объявили в розыск. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении «детскому омбудсмену ЛНР» Инне Мищенко, которая может быть причастна к депортации детей в РФ.