Присягнули на вірність окупантам: співробітники Маріупольського СІЗО можуть отримати довічний термін

Прокурори Донецької обласної прокуратури направили до суду обвинувальні акти щодо чотирьох працівників правоохоронного органу за фактами державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

У березні 2022 року під час масштабного наступу армії РФ на Маріуполь співробітники Державної установи «Маріупольський слідчий ізолятор» пішли на співпрацю з росіянами. Старший по корпусу та два молодші інспектори відділу режиму та охорони разом зі старшим інспектором відділу по роботі з персоналом зрадили присягу. Чоловіки та жінка добровільно зайняли псевдопосади в захопленій РФ установі, незаконно підпорядкованій так званій «Державній службі виконання покарань Міністерства юстиції ДНР». На той час в ізоляторі перебувало 353 людини.

Обвинувачені організують роботу за російським законодавством. При цьому порушують конституційні права ув'язнених. Адже деяких із них вже мають судити українські суди чи звільнити з установи, але вони змушені перебувати під контролем окупаційної адміністрації.

Фігурантів оголосили у розшук. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру «дитячому омбудсмену ЛНР» Інні Міщенко, яка може бути причетна до депортації дітей до РФ.