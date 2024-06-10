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В российском Шебекино на мине подорвались оператор «России 24» и три участника местной теробороны

10 июня 2024, 16:15

В российском Шебекино на мине подорвались оператор «России 24» и три участника местной теробороны

В городе Шебекино Белгородской области России четверо человек подорвались на мине, из них трое участников местной теробороны и один сотрудник телеканала «Россия 24». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в больницу № 2 города Белгорода. Двоим участникам местной теробороны оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в российском городе Шебекино Белгородской области утром 10 июня в очередной раз работала ПВО, жители слышали взрывы. В результате этого есть пострадавшие, также отсутствует электроснабжение в некоторых населенных пунктах.

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