У російському Шебекіно на міні підірвалися оператор «Росії 24» та три учасники місцевої тероборони

У місті Шебекіно Бєлгородської області Росії четверо людей підірвалися на міні, троє з них – учасники місцевої тероборони та один співробітник телеканалу «Росія 24». Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

«У тяжкому стані до Шебекінської ЦРЛ доставлено оператора телеканалу — у чоловіка осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Наразі лікарі проводять операцію», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що одного чоловіка з пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні № 2 міста Бєлгорода. Двом учасникам місцевої тероборони надали медичну допомогу, подальше лікування вони отримуватимуть амбулаторно.

Раніше повідомлялося, що у російському місті Шебекіно Бєлгородської області вранці 10 червня вкотре працювала ППО, місцеві жителі чули вибухи. Є постраждалі, також відсутнє електропостачання у деяких населених пунктах.