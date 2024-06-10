В Баренцевом море горит российское судно — Силы обороны юга Украины

В Баренцевом море на российском большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко» начался пожар. Об этом заявил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в Facebook.



По его словам, причиной пожара стало то, что россияне не могут самостоятельно обслуживать двигатели корабля, которые были произведены в украинском Николаеве. Загорелась одна из установок.



Спикер Оперативного командования «Юг» также рассказал о том, что экипаж корабля — несколько сотен моряков.



Корабль «Адмирал Левченко» был спущен на воду в 1985 году. С 1989 года он находится в составе Северного флота РФ.



Подтверждений этой информации в российских источниках нет.