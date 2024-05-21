Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение ракетного корабля РФ «Циклон»: он не успел выпустить ни одной ракеты

21 мая 2024, 21:52

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение ракетного корабля РФ «Циклон»: он не успел выпустить ни одной ракеты

ВСУ потопили российский ракетный корабль «Циклон». Фото: Википедия ВСУ потопили российский ракетный корабль «Циклон». Фото: Википедия

По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль «Циклон» проекта 22800. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как рассказал в эфире национального телемарафона спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, уничтоженный корабль «Циклон» не успел выпустить ни одну ракету.

«Сам корабль был новым. Фактически он не успел окончить государственные испытания, потому что ни одной ракеты он так и не запустил. Это еще раз констатирует состояние и положение вещей в российской кораблестроительной отрасли РФ. Корабль, который уже год в строю, не смог отстреляться. Таким он и останется в нашей памяти», – отметил Плетенчук.

Напомним, что ночью 19 мая несколько районов России и оккупированный Крым подверглись атакам.

Уже 20 мая появилась информация об уничтожении малого российского ракетного корабля «Циклон» в оккупированном Севастополе днем ранее.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Крым Севастополь
Прочее
Ракета Корабль Циклон
Другое
Генштаб ВСУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:12
В Мариупольском горсовете рассказали, сколько россиян живет в оккупированном городе
21:52
В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение ракетного корабля РФ «Циклон»: он не успел выпустить ни одной ракеты
20:46
В Луганске будут «судить» гражданина Украины, которого боевики «ЛНР» обвиняют в финансировании «Азова»
17:29
Атака на оккупированный Должанск 20 мая: удар пришелся базе военных РФ, среди них есть погибшие и раненые
16:22
В захваченном Мариуполе произошел масштабный пожар
14:08
На оккупированной Луганщине пострадали восемь человек в результате атаки на склад ГСМ
12:52
При обстреле оккупированного Донецка погиб один местный житель, есть повреждения
23:22
Главное за день: Бои за Волчанск. Удар по базе РФ в Луганске
21:30
В оккупированной Луганской области прогремели взрывы — «ЛНР» заявила об обстреле
19:50
Глава оккупированного Енакиево задержан за взятку
16:38
Ракетный удар по Севастополю 19 мая: ВСУ потопили российский малый ракетный корабль «Циклон»
10:25
В Луганске нанесли удар по академии внутренних дел, где базировались российские военные
09:57
В оккупированном Мариуполе продолжают преследовать мигрантов
09:52
Несколько районов России и оккупированный Крым ночью подверглись атакам
23:19
Главное за день: Что происходит в Часов Яре? Взрывы в Скадовске
00:08
Главное за день: Обстрел Красногоровки. Обстановка на фронте в Харьковской области
23:45
В Алуште похоронили российского офицера, который погиб во время ракетного удара на Ай-Петри
23:00
В Волчанске российские военные расстреляли человека с инвалидностью — прокуратура
17:15
Около 5 тысяч украинских заключенных согласились пойти на фронт — Минюст
16:50
Россияне обстреляли Харьков: есть погибшие и раненые
все новости
23:12
В Мариупольском горсовете рассказали, сколько россиян живет в оккупированном городе
22:26
На Донбассе сейчас идет больше боев, чем на Харьковском направлении – Зеленский
21:52
В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение ракетного корабля РФ «Циклон»: он не успел выпустить ни одной ракеты
20:46
В Луганске будут «судить» гражданина Украины, которого боевики «ЛНР» обвиняют в финансировании «Азова»
19:41
Силы спецопераций ВСУ разбили пол дивизион российских ЗРК «Бук»
18:58
Руководил российскими войсками на Запорожье: в Москве арестовали топ-генерала армии РФ
17:29
Атака на оккупированный Должанск 20 мая: удар пришелся базе военных РФ, среди них есть погибшие и раненые
17:11
Войска РФ сбросили четыре КАБа на поселок Золочев: разрушены детский сад, рынок и дома
16:45
В оккупированной Горловке в результате ДТП погиб мужчина
16:38
Британская разведка назвала оперативную цель наступления РФ в Донецкой области
16:22
В захваченном Мариуполе произошел масштабный пожар
16:18
Болгария потребует от «Газпрома» €400 млн компенсации за прекращение поставок газа
15:58
Лях рассказал подробности «прилета» в Славянске, раздалось несколько взрывов
15:53
«Белые Ангелы» эвакуировали 14 жителей и десяток животных из Красногоровки
15:33
Третья штурмовая бригада подожгла посадку с военными РФ в Харьковской области
15:09
Россия нанесла ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа
14:47
В ГПСУ рассказали о возможном наступлении российских войск на Сумщину
14:08
На оккупированной Луганщине пострадали восемь человек в результате атаки на склад ГСМ
13:40
Интернациональный Легион ГУР проводит зачистку на окраинах Часов Яра — видео
13:30
Пограничники на юге уничтожили две лодки российских оккупантов
все новости
ВИДЕО
Задержание луганчанина пророссийскими боевиками. Фото: Кадр с видео В Луганске будут «судить» гражданина Украины, которого боевики «ЛНР» обвиняют в финансировании «Азова»
21 мая, 20:46
На детский сад в селе Золочев россияне сбросили КАБ. Фото: Синегубов / Telegram Войска РФ сбросили четыре КАБа на поселок Золочев: разрушены детский сад, рынок и дома
21 мая, 17:11
Последствия обстрела Славянска. Фото: соцсети Лях рассказал подробности «прилета» в Славянске, раздалось несколько взрывов
21 мая, 15:58
Эвакуация жителей и животных под обстрелами из Красногоровки. Фото: кадр из видео «Белые Ангелы» эвакуировали 14 жителей и десяток животных из Красногоровки
21 мая, 15:53
В результате вчерашней атаки на склад ГСМ в Должанске (Свердловске) пострадали 8 человек. Фото: Леонид Пасечник На оккупированной Луганщине пострадали восемь человек в результате атаки на склад ГСМ
21 мая, 14:08
Спасатели вывезли из-под обстрелов Волчанской громады 6 жителей. Фото: кадр из видео Спасателям удалось вывезти из-под обстрелов Волчанской громады еще 6 местных жителей
21 мая, 12:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор