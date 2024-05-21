В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение ракетного корабля РФ «Циклон»: он не успел выпустить ни одной ракеты

ВСУ потопили российский ракетный корабль «Циклон». Фото: Википедия

По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль «Циклон» проекта 22800. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как рассказал в эфире национального телемарафона спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, уничтоженный корабль «Циклон» не успел выпустить ни одну ракету.

«Сам корабль был новым. Фактически он не успел окончить государственные испытания, потому что ни одной ракеты он так и не запустил. Это еще раз констатирует состояние и положение вещей в российской кораблестроительной отрасли РФ. Корабль, который уже год в строю, не смог отстреляться. Таким он и останется в нашей памяти», – отметил Плетенчук.

Напомним, что ночью 19 мая несколько районов России и оккупированный Крым подверглись атакам.

Уже 20 мая появилась информация об уничтожении малого российского ракетного корабля «Циклон» в оккупированном Севастополе днем ранее.