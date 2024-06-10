У Баренцевому морі горить російське судно — Сили оборони півдня України

У Баренцевому морі на російському великому протичовновому кораблі «Адмірал Левченко» розпочалася пожежа. Про це заявив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук у Facebook.



За його словами, причиною пожежі стало те, що росіяни не можуть самостійно обслуговувати двигуни корабля, які було вироблено в українському Миколаєві. Зайнялася одна з установок.



Спікер Оперативного командування «Південь» також розповів, що екіпаж корабля — кілька сотень моряків.



Корабель «Адмірал Левченко» був спущений на воду 1985 року. З 1989 року він у складі Північного флоту РФ.



Підтверджень цієї інформації у російських джерелах немає.