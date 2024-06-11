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Ночью Константиновка подверглась российскому обстрелу: есть раненые

11 июня 2024, 07:32

Ночью Константиновка подверглась российскому обстрелу: есть раненые

Ночью россияне ударили по Константиновке управляемой авиабомбой КАБ-500. Есть раненые, разрушено много квартир. Фото: Типичная Константиновка/Telegram Ночью россияне ударили по Константиновке управляемой авиабомбой КАБ-500. Есть раненые, разрушено много квартир. Фото: Типичная Константиновка/Telegram

В ночь на 11 июня российские военные ударили по городу Константиновка Донецкой области управляемой авиабомбой КАБ-500. Об этом сообщил телеграм-канал «Типичная Константиновка».

«В Константиновке — серьезный «прилет». Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население», — говорится в сообщении. 

Телеграм-канал опубликовал видео пожара в многоэтажном доме недалеко от эпицентра взрыва.

Отмечается, что несколько человек получили травмы. Погибших нет.

Как сообщила Донецкая областная прокуратура, 10 июня в 23:20 армия РФ нанесла авиаудар по Константиновке — по предварительным данным, агрессор сбросил КАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Отмечается, что бомба упала в жилом микрорайоне. В своих квартирах в результате мощной взрывной волны получили телесные повреждения пятеро местных жителей.

«Мужчину 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет доставили в больницу. У пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела — всем оказана квалифицированная медицинская помощь. Повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов: в домах выбиты окна и стекла», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 июня в 06:16 военные РФ нанесли удар по Константиновке. Были повреждены четыре фасада многоквартирных домов, фасады админздания, гаражные помещения.

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