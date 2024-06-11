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Вночі Костянтинівка зазнала російського обстрілу: є поранені

11 червня 2024, 07:32

Вночі Костянтинівка зазнала російського обстрілу: є поранені

Вночі росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області керовану авіабомбу КАБ-500. Є поранені, багато квартир зруйновано. Фото: «Типова Костянтинівка»/Тelegram Вночі росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області керовану авіабомбу КАБ-500. Є поранені, багато квартир зруйновано. Фото: «Типова Костянтинівка»/Тelegram

У ніч проти 11 червня російські військові вдарили по місту Костянтинівка Донецької області керованою авіабомбою КАБ-500. Про це повідомив телеграм-канал «Типова Костянтинівка».

«У Костянтинівці — серйозний «приліт». Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення», — йдеться у повідомленні.

Телеграм-канал опублікував відео пожежі у багатоповерховому будинку неподалік епіцентру вибуху.

Зазначається, що кілька людей дістали поранення. Загиблих немає.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, 10 червня о 23:20 армія РФ нанесла авіаудар по Костянтинівці — за попередніми даними, агресор скинув КАБ-500 з універсальним модулем планування та корекції.

Зазначається, що бомба впала у житловому мікрорайоні. У своїх квартирах внаслідок потужної вибухової хвилі отримали тілесні ушкодження п'ятеро місцевих мешканців.

«Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доправили до лікарні. У постраждалих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла — всім надано кваліфіковану медичну допомогу. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків: у будинках вибиті вікна та шибки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 червня о 6:16 військові РФ завдали удару по Костянтинівці. Пошкоджені чотири фасади багатоквартирних будинків, фасади адмінбудівлі, гаражні приміщення.

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