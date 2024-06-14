В Мариуполе российские войска обустроили базу возле жилой застройки. Где она находится

База ВС РФ в районе жилой застройки в Мариуполе. Фото: Мариупольский горсовет

Мариупольские партизаны обнаружили обширную логистическую базу российских захватчиков по улице Таганрогской, 60. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

При этом база располагается возле домов мирных жителей. Таким образом, ВС РФ пытаются использовать гражданских людей в качестве «живого щита».

Территория логистической базы служит системной транзитной остановкой военных грузовиков россиян, в основном на пути Бердянск-Новоазовск.

Напомним, что оккупированный Мариуполь заливает канализационными отходами, в результате чего загрязняется Азовское море.