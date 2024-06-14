У Маріуполі російські війська облаштували базу біля житлової забудови. Де вона розташована

База ЗС РФ у районі житлової забудови у Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада

Маріупольські партизани виявили велику логістичну базу російських загарбників на вулиці Таганрозькій, 60. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

База розташована біля житлових будинків. У такий спосіб ЗС РФ намагаються використовувати цивільних людей як «живий щит».

Територія логістичної бази є системною транзитною зупинкою військових вантажівок росіян переважно на шляху Бердянськ-Новоазовськ.

Нагадаємо, що окупований Маріуполь заливає каналізаційними відходами, внаслідок чого забруднюється Азовське море.