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На родину вернулись еще 14 депортированных украинских детей

14 июня 2024, 21:47

На родину вернулись еще 14 депортированных украинских детей

Из России и временно оккупированных территорий Украины удалось вернуть еще 14 детей. Об этом сообщили в организации Save Ukraine.

Среди спасенных — двое лишены родительской опеки.

«Истории, которые мы слышим от этих детей, всегда разрывают сердце. Девочки-подростки Алиса и Милана рассказали, как российские танки обстреливали их дома. Поэтому они вместе с семьями вынуждены были длительное время прятаться и даже спать в сырых подвалах. На детских глазах российские спецслужбы проводили обыски, допрашивали их родителей, всячески унижали и пригрозили за отсутствие российских документов», — сообщили в организации.

Всего Save Ukraine удалось вернуть 373 ребенка, которые были депортированы или оказались в оккупации.

В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще 12 детей. Это три мальчика и девять девочек в возрасте от 2 до 17 лет, одна из них лишена родительской опеки.

С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 120 детей из оккупированной Херсонской области.

Ранее британская газета Financial Times идентифицировала четырех детей, которых вывезли из Украины в Россию в первые месяцы полномасштабного вторжения.

В конце декабря 2022 года «Новости Донбасса» писали, что Россия уже депортировала со временно оккупированных территорий Украины более 50 тысяч детей.

Ранее, 17 марта 2023 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордеры на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой за военное преступление — незаконную депортацию детей Украины и незаконное перемещение их с временно оккупированных территорий на Россию.

Уполномоченная по правам ребенка Украины Дарья Герасимчук сообщила, что российские чиновники забрали детей у родителей, отказавшихся сотрудничать с оккупационными властями.

Она также заявила, что 13 тысяч детей приобрели статус сирот или статус лишенных родительской опеки, с начала широкомасштабного вторжения.

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