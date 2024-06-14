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На батьківщину повернулися ще 14 депортованих українських дітей

14 червня 2024, 21:47

На батьківщину повернулися ще 14 депортованих українських дітей

З Росії та тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще 14 дітей. Про це повідомили в організації Save Ukraine.

Серед врятованих — двоє підлітків, позбавлених батьківського піклування.

«Історії, які ми чуємо від цих дітей, завжди розривають серце. Дівчатка-підлітки Аліса та Мілана розповіли, як російські танки обстрілювали їхні будинки. Тому вони разом із сім'ями змушені були тривалий час ховатися і навіть спати у сирих підвалах. На очах у дітей російські спецслужби проводили обшуки, допитували їхніх батьків, всіляко принижували та пригрозили через відсутність російських документів», — повідомили в організації.

Всього Save Ukraine вдалося повернути 373 дитини, які були депортовані або опинилися в окупації.

Водночас голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще 12 дітей. Це три хлопчики та дев'ять дівчаток віком від 2 до 17 років, одна з них позбавлена батьківського піклування.

Від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 120 дітей з окупованої Херсонської області.

Раніше британська газета Financial Times ідентифікувала чотирьох дітей, яких вивезли з України до Росії у перші місяці повномасштабного вторгнення.

Наприкінці грудня 2022 року «Новини Донбасу» писали, що Росія вже депортувала з тимчасово окупованих територій України понад 50 тисяч дітей.

Раніше, 17 березня 2023 року, Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин — незаконну депортацію дітей України та незаконне переміщення юних українців з тимчасово окупованих територій на Росію.

Уповноважена з прав дитини Дар'я Герасимчук повідомила, що російські чиновники забрали дітей у батьків, які відмовилися співпрацювати з окупаційною владою.

Вона також заявила, що 13 тисяч дітей набули статусу сиріт або статусу позбавлених батьківського піклування, з початку широкомасштабного вторгнення.

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