«ДНР» отобрала у дончан тысячи квартир, Пушилин собрался восстанавливать завод шампанских вин — дайджест новостей из оккупации ►

Группировка «ДНР» отобрала у дончан около трехсот тысяч квартир.



Мариупольцы негодуют из-за переименования улицы Азовстальской.



Захваченную часть Запорожской области заселят тысячами российских семей. Таким образом Москва продолжает политику изменения этнической структуры населения в захваченных регионах.



Президентский фонд культурных инициатив России выделил более 14 млн рублей на постановку рок-оперы «Новороссия — воля и труд».



Оккупационная администрация заявила о планах восстановить «Артемовский завод шампанских вин» в захваченном Бахмуте.



Женщина вышла из города Олешки в Херсонской области, чтобы попасть в Херсон.



12 лет назад в Украине проходил чемпионат Евро-2012. Во что превратился Донецк спустя годы.



Главные события из оккупации — в свежем дайджесте проекта «За гранью».