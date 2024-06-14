Раненный в оккупированной Горловке сотрудник российского телеканала лишился руки

Корреспондент российского пропагандистского телеканала НТВ потерял руку после ранения в Горловке. Фото: НТВ

Сотрудник российского пропагандистского телеканала НТВ Алексей Ивлиев, который 13 июня получил ранение в оккупированной Горловке Донецкой области, лишился руки. Корреспондент записал видео из больницы, которое опубликовал телеканал.

Ранее самоназначенная администрация Горловки сообщала, что попавший вместе с Ивлиевым под обстрел 13 июня оператор НТВ Валерий Кожин скончался.

Напомним, 13 июня корреспондент российского пропагандистского канала НТВ Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и офицер сопровождения получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский в оккупированной Горловке. Пострадавших доставили в больницу.