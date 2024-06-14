«ДНР» відібрала у донеччан тисячі квартир, Пушилін зібрався відновлювати завод шампанських вин — дайджест новин з окупації ►

Угруповання «ДНР» відібрало у донеччан близько трьохсот тисяч квартир.



Маріупольці обурюються через перейменування вулиці Азовстальської.



Захоплену частину Запорізької області заселять тисячами російських сімей. Так Москва продовжує політику зміни етнічної структури населення в захоплених регіонах.



Президентський фонд культурних ініціатив Росії виділив понад 14 млн рублів на постановку рок-опери «Новоросія — воля і праця».



Окупаційна адміністрація заявила про плани відновити Артемівський завод шампанських вин у захопленому Бахмуті.



Жінка вийшла з міста Олешки на Херсонщині, щоб потрапити до Херсона.



12 років тому в Україні відбувся чемпіонат Євро-2012. На що перетворився Донецьк через роки.



Головні події з окупації — у свіжому дайджесті проєкту «За гранню».