В оккупированном Донецке из-за обстрела погибла семья

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 15 июня, произошел обстрел. Известно о гибели супружеской пары. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По его словам, обстрел произошел в Петровском районе города.



«В результате обстрела во дворе дома по ул. Июльской погибли двое пожилых людей — мужчина и женщина», — отметил он.



Ранее мы писали, что 12 июня во временно оккупированном Донецке в результате обстрела погибла женщина.