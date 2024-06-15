В окупованому Донецьку через обстріл загинула родина

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 15 червня, відбувся обстріл. Відомо про загибель подружжя. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За його словами, обстріл стався у Петрівському районі міста.



«Внаслідок обстрілу у дворі будинку на вул. Липневій загинули двоє людей похилого віку — чоловік і жінка», — зазначив він.



Раніше ми писали, що 12 червня у тимчасово окупованому Донецьку внаслідок обстрілу загинула жінка.