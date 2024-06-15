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В окупованому Донецьку через обстріл загинула родина

15 червня 2024, 12:38

В окупованому Донецьку через обстріл загинула родина

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 15 червня, відбувся обстріл. Відомо про загибель подружжя. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

За його словами, обстріл стався у Петрівському районі міста.

«Внаслідок обстрілу у дворі будинку на вул. Липневій загинули двоє людей похилого віку — чоловік і жінка», — зазначив він.

Раніше ми писали, що 12 червня у тимчасово окупованому Донецьку внаслідок обстрілу загинула жінка.

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