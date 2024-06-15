В Саратовской области РФ произошел взрыв на газохранилище: начался пожар

В Саратовской области РФ взорвался газопровод. Фото: скрин с видео

Крупный пожар начался после взрыва на газопроводе под Саратовом РФ сегодня, 15 июня. Инцидент произошел в Татищевском районе. Об этом передает российский Telegram-канал Baza и губернатор региона Роман Бусаргин.



Отмечается, что пожар начался около 16:00 по местному времени. На место выехали оперативные службы.



По информации губернатора Саратовской области, на газопроводе в районе Сторожевки в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение, сейчас газопровод перекрыт.



Уже пожар локализован, происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено.



Пострадавших в результате аварии нет, кроме того, перебоев с подачей и отключения газа для потребителей в связи с произошедшим не будет.



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