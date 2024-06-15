У Саратові стався вибух на газосховищі: почалася пожежа

У Саратовській області РФ вибухнув газопровід. Фото: скрін з відео

Велика пожежа трапилася після вибуху на газопроводі під Саратовом РФ сьогодні, 15 червня. Інцидент стався у Татищевському районі. Про це передає російський телеграм-канал Baza та губернатор регіону Роман Бусаргін.



Зазначається, що пожежа розпочалася близько 16:00 за місцевим часом. На місце виїхали оперативні служби.



За інформацією губернатора Саратовської області, на газопроводі в районі Сторожівки через аномальну спеку сталася розгерметизація, внаслідок чого спостерігалося горіння, наразі газопровід перекритий.



Пожежа вже локалізована, відбувається випалювання залишків газу з трубопроводу, після чого горіння буде зупинено.



Постраждалих внаслідок аварії немає, крім того, перебоїв з подачею та відключенням газу для споживачів у зв'язку з подією не буде.



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