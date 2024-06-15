Обрушение подъезда в Шебекино РФ: пять человек погибли, есть пострадавшие

Обстрел Шебекино. Фото: Вячеслав Гладков

В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в городе Шебекино Белгородской области погибли пять человек, шесть человек — получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«Из-под завалов удалось поднять останки 4 человек. Еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована, но тяжесть ранений была не совместима с жизнью», — написал он.



С верхних этажей здания спасены 6 человек.





Поисково-спасательные работы завершены.



Ранее мы писали, что 14 июня в российском городе Шебекино произошел обстрел, в результате которого разрушен подъезд в жилом доме.