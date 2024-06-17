В Полтавском районе возросло число пострадавших от российского удара

Фото: t.me/suspilnepoltava

Обновлено в 22.00. Число пострадавших в результате ракетного удара по гражданской инфраструктуре Полтавского района возросло до 22, среди них трое детей, один ребенок госпитализирован. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филип Пронин.



«Известно, что за медицинской помощью обратились 22 человека. Из них трое детей, одного ребенка госпитализировали. Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых», — рассказал он.

Фото: t.me/suspilnepoltava

Ранее сообщалось со ссылкой на ОВА, что 17 июня РФ нанесла удар по гражданской инфраструктуре Полтавского района, было известно о девяти пострадавших. Вследствие обстрела были повреждены несколько многоэтажек.

Фото: t.me/suspilnepoltava