Зеленский подписал закон о единой зоне роуминга с ЕС: какие преимущества

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины относительно имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам роуминга. Этот закон Верховная Рада Украины приняла во втором чтении 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе парламента, проект закона № 10265.



Отмечается, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Такими же преимуществами смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, которые приедут в Украину.



Закон принят во исполнение одного из условий евроинтеграции Украины в сфере электронных коммуникаций. Он обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина - ЕС и получение украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме «Роуминг как дома» (RLAH).



Также благодаря этому закону существенно улучшается инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций, также он обеспечивает эффективное сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций.



Ранее мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в 2022 году отмечала, что Европейский Союз введет Украину в зону своего бесплатного роуминга. Это позволит украинцам по всему ЕС и на родине пользоваться услугами своих мобильных операторов и не платить за звонки из-за границы.