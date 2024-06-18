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Зеленський підписав закон про єдину зону роумінгу з ЄС: які переваги

18 червня 2024, 12:59

Зеленський підписав закон про єдину зону роумінгу з ЄС: які переваги

Президент України Володимир Зеленський підписав закон України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу. Цей закон Верховна Рада України ухвалила у другому читанні 22 травня. Про це повідомили у пресслужбі парламенту, проєкт закону №10265.

Зазначається, що під час подорожей до ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Такими ж перевагами матимуть змогу скористатися й користувачі європейських операторів, які приїдуть до України.

Закон ухвалено на виконання однієї з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій. Він забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна-ЄС та отримання українцями послуг роумінгу в країнах ЄС у режимі «Роумінг як удома» (RLAH).

Також завдяки цьому закону суттєво покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій, також він забезпечує ефективну співпрацю з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та виконання умов для набуття Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій.

Раніше ми писали, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у 2022 році наголошувала на тому, що Європейський Союз введе Україну в зону свого безплатного роумінгу. Це дозволить українцям по всьому ЄС та на батьківщині користуватися послугами своїх мобільних операторів та не платити за дзвінки з-за кордону.

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